Identification unique : des animateurs pour les sensibilisations et de communication formés, à Conakry

Démarrée le vendredi dernier, la formation des animateurs pour les campagnes de sensibilisations et de communication dans les localités pilotes du programme d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion (WURI) a pris fin ce samedi 22 mai 2021 à Conakry.

Cette formation qui est exécutée par l’ONG GAPAF, est l’un des volets du contrat qui existe entre ladite ONG et la coordination du projet WURI. Et c’est le coordinateur national dudit projet (WURI Guinée), Ibrahima Sory Keita qui a présidé les travaux de clôture de la dite formation.

Pour Mohamed Djiba Fofana, président de l’ONG Groupe d’Actions pour l’Alphabétisation et la Formation (GAPAF), le projet WURI Guinée concerne tous les Guinéens sans aucune exception. « Le projet, pour plus de visibilité sur le terrain, a besoin d’une structure encore parallèle qui doit aller à l’intérieur pour communiquer avec la population à la base pour que les gens comprennent le projet WURI et que les gens puissent adhérer audit projet », précise-t-il.

Poursuivant, il dira qu’une équipe du projet est à l’instant sur le terrain dans certaines préfectures en vue de faire comprendre aux autorités administratives et locales qu’une ONG doit venir dans le cadre de ce projet.

« Notre mission est très claire. C’est pour aller voir nos Papas, nos Mamans, nos frères et nos Sœurs à la base pour leur dire qu’il y a maintenant un projet qui va s’occuper d’identifier tous les Guinéens en leur attribuant un numéro unique. Et ce numéro unique va être réellement un outil important devant disposer tous les Guinéens pour accéder aux différents services sociaux de base… »

Selon Mariame Kanté, animatrice du projet WURI et participante, cette formation qui a porté sur plusieurs thématiques a permis aux participants d’être mieux outillés pour mener à bien leur mission qui sera bientôt effective sur le terrain.

« Durant deux jours, nous avons suivi un atelier pour nous outiller lorsque nous serons sur le terrain pour sensibiliser nos concitoyens de l’utilité de cet enrôlement biométrique. Nous savons qu’il y a eu plusieurs types d’enrôlement, mais celui-là, c’est la particularité. Etant bien formés, nous promettons que nous ferons tout pour sensibiliser les Guinéens afin que les nombreux objectifs du projet soient atteints », dira-t-elle entre autres.

Prenant la parole, le coordinateur national de WURI Guinée n’a pas caché sa joie. « Je suis très heureux de voir comment évolue la formation des agents de sensibilisation. Parce que c’est un projet qui a pour spécificité de toucher directement les citoyens. La biométrie, comme son nom l’indique, est liée aux caractères biologiques des individus. C’est quelque chose qui ne pas se déléguer, il faut aller vers chaque individu et prendre ses caractéristiques biologiques (…) Donc il important qu’il est de la sensibilisation, qu’il y a des agents qui aillent vers toutes les couches sociales pour leur expliquer les objectifs de ce programme et expliquer aux citoyens que c’est un projet qui est fait pour eux, pour augmenter leur niveau de participation à la vie nationale. »

Youssouf Keita