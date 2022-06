Idi Amin en France : « fausse information » sur la création d’une base militaire française en Guinée affole Bamako !

Depuis des jours, cette folle rumeur de création d’une base militaire française en Guinée est sur toutes les lèvres au Mali. Une perspective qui fait réagir les blogueurs et autres acteurs sociopolitiques maliens. Chacun y va de son commentaire et de son analyse.

Comme on le sait, le bras de fer entre le Mali et la France est un secret de Polichinelle. Parmi les huit pays frontaliers du Mali, seule la Guinée suscite de l’espoir chez les Maliens pour avoir laissé ouvertes ses frontières, malgré les sanctions de la Cedeao.

La position de la Guinée vis-à-vis de la France était beaucoup plus critiquée au Mali ces derniers temps. Mais avec ce bras de fer avec la Cedeao, les Maliens ont donné raison à la Guinée pour avoir assumé son choix historique de 1958 et prennent Sékou Touré comme une référence en Afrique.

« J’ai été contacté par un haut cadre malien qui m’a demandé, avec appréhension, que s’il est vrai que la Guinée veut installer les militaires français sur son sol. Si cela est fait, c’est fini pour le Mali, et ça mettra à l’eau tout le combat de la Guinée depuis l’indépendance. Nous avons eu de l’espoir ces derniers temps et c’est la Guinée qui nous faisait rêver. Mais très malheureusement, cette rumeur a coupé notre appétit. Que le colonel Doumbouya sache qu’aucun président guinéen n’a accepté cela et je pense que les Guinéens que je connais, ne vont jamais accepter ça », dit-il.

Un autre haut gradé de l’armée malienne, sous anonymat, a confié ceci à Mediaguinee : « je ne sais pas pourquoi la Guinée va accepter de se rabaisser de la sorte. Jusqu’à présent, moi je considère comme une rumeur, mais si cela s’avère, c’est fini pour la Guinée. Pendant que les autres pays ont pris conscience et donnent raison à la Guinée, le pays voudra-t-il surprendre tout le monde ? »

Pour en savoir davantage, nous avons cherché à mieux comprendre auprès de nos sources. En réalité, il n’en est rien. Le ministre délégué à la défense nationale le général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara « Idi Amin » est en France dans le cadre du salon appelé Eurosatory. l’un des plus grands salons de l’armement au monde qui a lieu du 13 au 17 juin au nord de Paris, au parc des expositions de Villepinte.

« C’est une fausse information. Le général Idi Amin est en France avec d’autres chefs des armées. Tout est parti d’un tweet du chef-d’état-major général des armées françaises le général Thierry Burkhard qui l’a reçu. C’est complètement faux ce qui se raconte. Aucun accord pour la création d’une base française en Guinée n’est à l’ordre du jour. C’est trop gros comme mensonge dans l’opinion », souligne notre source.

Indépendante depuis le 2 octobre 1958 sous la direction de Ahmed Sékou Touré, la Guinée n’a jamais accueilli sur son sol une base militaire étrangère.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako