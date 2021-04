Idriss Chérif à propos de Dadis : ‘’c’est un homme que je respecterais jusqu’à la fin de ma vie’’

En Guinée depuis quelques jours, le leader de l’Union pour le Changement de Guinée (UCG), Idriss Chérif était face à la presse ce jeudi, 22 avril 2021 pour échanger sur quelques sujets de la vie nationale.

Interrogé sur ses rapports actuels avec l’ancien président de la junte militaire, Capitaine Dadis Camara qui l’avait nommé en 2009, ministre de la Communication à la Présidence, il dira qu’ils sont régulièrement en contact.

« Dadis, c’est mon frère, un ami, un confident et il a été mon chef. Quelqu’un qui vous a fait de vous ministre, vous devez le respecter. Il vit à Ouagadougou et moi je vis à Abidjan. Mais chaque fois que j’ai le temps, je me lève et je vais chez lui. Donc nous constituons une famille et mes rapports avec lui (Dadis) sont très bons. C’est un homme que je respecterais jusqu’à la fin de ma vie. C’est un homme qui a du caractère et j’adore son caractère », dira-t-il.

Youssouf Keita