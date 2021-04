Idriss Chérif : ‘’notre alliance avec le RPG court jusqu’à la fin du mandat du président Alpha Condé’’

Face à la presse ce jeudi, 22 avril 2021, le président de l’Union pour le Changement de Guinée (UCG), Idriss Chérif s’est prononcé sur l’alliance qui lie sa formation politique au parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel).

A l’en croire, son parti est dans la dynamique de cette alliance qui court selon lui, jusqu’à la fin du mandat du président de la République. « J’accompagne le président Alpha Condé jusqu’à la fin de son mandat. Pour les élections de 2026, mon parti dira qui est candidat et qui ne sera pas candidat. Notre alliance avec le RPG Arc-en-ciel est une alliance électorale. Donc elle court jusqu’à la fin de son mandat. Nous avons fait campagne pour le président de la République. On ne peut pas faire campagne pour un président de la République et s’assoir aujourd’hui pour dire autres choses. Non, ça ce n’est pas Idriss Chérif. Si je suis dedans, c’est jusqu’à la fin. Moi, je ne débarque pas vite dans le navire », dira-t-il.

Poursuivant, il dira que cette alliance n’empêchera pas son parti de faire des critiques. « Je peux faire mes critiques en tant que parti politique. Nous ne sommes pas un parti qui est marionnette, qui est là pour applaudir. Si nous voyons des défaillances quelque part, nous aurons le courage de dénoncer. Et cela ne signifiera pas qu’il y a divorce en nous… »

Youssouf Keita