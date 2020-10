Chérif charge Dalein, à Koulé : ‘’il n’a qu’à dire au monde entier que Dadis est innocent’’

Le président de l’Union pour le changement de Guinée (UCG) et ancien ministre conseiller de Dadis Camara, en séjour dans la région forestière dans le cadre de la campagne en faveur du candidat Alpha Condé, n’a pas été du tout avec Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG qui a promis de faire revenir l’ex-président du CNDD une fois au pouvoir. C’était à Koulé, localité d’origine de l’ex-chef de la junte, dans N’zérékoré, au sud de la Guinée, en présence du ministre d’État, conseiller à la présidence, Nyankoye Édouard Lamah.

“Moi je n’ai pas oublié ce qui s’est passé, je me souviens le 3 décembre 2009 lorsque qu’on a tiré sur le président Dadis. J’ai écouté le discours ténu par le premier responsable de l’UFDG, il a dit Toumba est un héros, Dadis mérite d’être transféré à la CPI.

“Je me suis battu toute la nuit quand on a tiré sur le président Dadis. Le monde entier m’a connu au moment où Dadis est tombé parce que je savais ce qui était derrière. Ce n’était pas le professeur Alpha Condé qui était derrière, mais je savais quels sont ceux qui étaient derrière. Il ne faudrait pas que les gens cherchent la paternité pour dire que ce sont eux qui sont les véritables leaders pour défendre le président Dadis. Si le président Dadis est à Ouagadougou tranquille c’est parce que le professeur le protège. Çà, moi je vous le dis. Il le protège et Dadis n’est pas chez lui qu’il reste quelque part. Il n’a pas de souci, le seul souci qu’il a c’est de retourner dans son pays. C’est un homme de valeur et responsable. Quand je venais ici à N’zérékoré, je lui ai dit que je viens surtout à Koulé. Le seul message qu’il m’a dit: ‘’moi, je ne fais plus de politique, mais tu sais où la vérité se trouve. La vérité est du côté du professeur Alpha Condé’’. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous proposer quelque chose, s’ils veulent faire revenir Dadis, je les invite aujourd’hui même à dire ouvertement au monde entier que Dadis est innocent”, a déclaré le président de l’UCG devant la population de Koulé fortement mobilisée.

Pour terminer, il a appelé les populations de Koulé à voter utile en votant pour le professeur Alpha Condé, ce dimanche.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré.