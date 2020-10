Idrissa Chérif dans son village à Togui Oulen (Siguiri : ‘’le Pr Alpha Condé est celui qu’il faut à l’heure actuelle’’

CAMPAGNE 2020- Idrissa Chérif, président du parti Union pour le changement de Guinée (UCG) est rentré au bercail ce vendredi 09 octobre 2020 en provenance de Bamako, la capitale malienne. Il a été accueilli à la frontière guinéo-malienne par une délégation de jeunes et conduit à Siguiri. Ce samedi 10 octobre 2020, il a entamé sa tournée de campagne en faveur du parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel dont il est allié. Idrissa Chérif est ressortissant de Togui Oulen, un district relevant de la sous-préfecture de Kinièbakoura. Il a préféré débuté cette campagne électorale dans sa localité natale située à plus de 7 km du centre-ville de Siguiri.

Dès 10 heures, les préparatifs pour l’accueil du président de l’UGC dans le district ont commencé. C’est aux environs de 11 heures qu’un cortège de jeunes à moto est parti chercher Idrissa Chérif dans son hôtel à Siguiri ville pour le conduire dans son village où l’attendait un grand meeting. Arrivé sur les lieux, le président a été accueilli avec des applaudissement et des cris de joie des citoyens de ce district, tous réunion à la place publique et habillés dans des T-shirts portant les effigies des leaders de l’UCG et du RPG.

Pour souhaiter la bienvenue à la délégation, un discours de circonstance a été lu par une citoyenne de la localité.

« Monsieur Idrissa Chérif, leader politique de l’union pour le changement de Guinée (UCG) parrain de la cérémonie, chers invités, mesdames et messieurs, ce jour samedi 10 octobre est désormais gravé dans les annales de l’histoire de Togui Oulen. Les femmes sont convaincues qu’avec le professeur Alpha Condé c’est la Guinée qui gagne, ce sont les femmes qui gagnent, c’est d’autant vrai que les actions en faveur des femmes occupent le devant des programmes du professeur Alpha Condé, les amis des femmes : MUFFA, ANAFIC, ANIES et FODEL sont des preuves éloquentes de cette bonne volonté du Président Alpha Condé à aider et soutenir les femmes dans leurs initiatives. C’est le lieu pour nous de vous rassurer que nous sommes fermement engagées à voter à 100 % le 18 octobre en faveur du candidat bâtisseur de la cause féminine, je veux nommer le Président Alpha Condé. On ne saurait terminer cette brève allocution sans rassurer notre président sur le soutien total des femmes, qu’elles soient dans les Sèrès, dans les associations maraichères et d’autres activités. Aussi toutes les femmes, les hommes, les sages et les enfants de Togui Oulen, demandons humblement de nous appuyer à l’électrification de la localité, la reconstruction du barrage hydro-agricole de Togui Oulen et à l’agrandissement de notre centre de santé avec l’affectation du centre, à l’acquisition des motos pompes pour l’alimentation de notre champ de riz, et aider les femmes dans leurs coopératives. Unissons-nous, nous disons Alpha “Akafö akatô ama”, on ne change pas l’ami des femmes car il est l’ami de Dieu. Vive Alpha, vive le RPG arc-en-ciel. Victoire au soir du 18 octobre. Je vous remercie », conclut-elle.

Cette cérémonie d’accueil du président de l’UCG dans le village de ses ancêtres, a connu la présence de plusieurs hautes personnalités venues de Siguiri et de la capitale Conakry. Ce sont entre autres, Hadja Djènè Kaba Condé, première dame de la République, Colonel Moussa Condé préfet de Siguiri, Dr Mamadou Balo Ministre de la fonction publique, Abdoulaye Magassouba Ministre des mines et de la géologie, Hadja Oumou Camara ex ministre des TP. Elle a aussi connu la présence de plusieurs femmes habillées en uniforme et venues des villages environnants comme : Djoma, Bafinda, Balandou, Djéya, Konoma, Karakodo et Togui Fing. Content de la taille et l’ampleur de la mobilisation, Idrissa Chérif, président de l’union pour le changement de la Guinée a tenu un discours.

« Nous avons fait une alliance électorale avec le parti du Président de la République, le professeur Alpha Condé. En ma qualité de président de l’union pour le changement de Guinée (UCG), j’ai vu en cet homme qui incarne au jour d’aujourd’hui cette alliance et cette unité nationale. C’est pour vous dire que le Pr Alpha Condé est celui qu’il faut à l’heure actuelle. Je tenais aussi de manière solennelle à vous dire que cette alliance électorale est une alliance partagée avec le Pr Alpha Condé et sans condition. C’est pourquoi nous nous sommes engagés de manière résolue et véridique sans demander quoi que ce soit. J’ai mis toute mon équipe sur le terrain, que ça soit à Conakry, en forêt, partout. De là, je pense que nous allons continuer sur la forêt pour continuer la meilleure bataille que nous sommes en train de faire », a dit Idrissa Chérif leader de l’UCG.

Après la place publique où il été accueilli, le numéro 1 de l’UCG, s’est dirigé dans sa famille du village, où il a salué les parents, avant de faire le tour du village tout en saluant un par un les anciens et les sages du village. Avant de prendre son véhicule et regagner Siguiri, Idrissa Chérif a promis de régler certains problèmes du village qui ont été évoqués dans le discours, notamment la construction de 2 forages et la reconstruction de leur barrage hydro-agricole qui est actuellement en ruine.

Pour finir, il faut noter que selon le calendrier du parti UCG, allié du RPG, la prochaine étape de la tournée est la guinée forestière.

Depuis Siguiri, Ahmed Sékou Nabé