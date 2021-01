Ignace Deen : l’UFDG et ses militants rendent un dernier hommage à Roger Bamba

La morgue de l’hôpital Ignace Deen a servi de cadre ce vendredi, 8 janvier, à la levée de corps de Roger Bamba, militant de l’’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) décédé récemment à la suite de son incarcération à la Maison centrale de Conakry.

Le patron de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, son épouse Halimatou Dalein, des responsables du parti (UFDG) et ceux de l’Alliance Nationale pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD), ont pris part à la cérémonie.

A l’arrivée du corps à la loge funèbre dudit hôpital, des pleures se sont fait entendre. L’épouse du défunt a fondue en larmes. La jeunesse du parti, dans les témoignages retient de l’homme, « un combattant acquis à la cause de l’UDFG et de la Guinée. »

Cellou Dalein a remercié les ressortissants Lola d’avoir donné un tel fils à la Guinée. D’après lui, ce militant était profondément humain.

« Roger était toujours là, partout où on avait besoin de lui avec le sourire. C’est une perte pour sa famille cette, mais c’est une grande perte pour l’UFDG et pour la Guinée », dira-t-il entre autres avant de révéler : « Si on a une victoire éclatante en forêt avec 65% à Yomou, plus de 50% à N’zérékoré et à Lola, croyez-moi, c’est grâce aussi au travail que Roger Bamba avait effectué depuis de nombreuses années… »



Youssouf Keita