Il ne faut “jamais boire la première eau” du robinet le matin

Et c’est la Société wallonne des eaux (SWDE) qui le dit.

“Le conseil qu’on donne, c’est de ne jamais boire la première eau du matin”, confie Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE, au micro de RTL info.

“L’eau est un solvant naturel donc elle dissout tout ce avec quoi elle est en contact, donc une eau qui a stagné dans les canalisations d’une maison pendant toute une nuit, si ces canalisations sont en plomb, il y a effectivement des particules de plomb qui se sont dissoutes dans l’eau”, explique-t-il.

Il est donc plus prudent de les évacuer avant de boire cette eau. Faire d’abord sa toilette ou prendre une douche, par exemple. La qualité de l’eau n’est pas en cause mais bien la vétusté des canalisations privées : “L’infrastructure de distribution d’eau ne contient plus aucun élément en plomb”, conclut-il.

Source : 7sur7