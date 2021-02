‘’Il n’existe aucun mandat en cours d’exécution contre le Gouverneur de la BCRG’’ (Justice)

Y a-t-il un mandat d’arrêt émis contre le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) Louncény Nabé ? ‘’’Aucun”, répond le chargé de de presse et de la Communication du Ministère de la Justice, garde des Sceaux Sékou Keita dans un communiqué transmis mercredi aux médias.

« Contrairement aux publications faites par certains médias, le Ministère de la Justice informe l’opinion, qu’il n’existe aucun mandat en cours d’exécution contre le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, Monsieur Lounceny NABE », informe le département de la Justice.

A noter que le dossier oppose les établissements Alsény Bangoura et associés à la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) et son gouverneur et est jugé devant le tribunal de première instance de Kaloum.

Maciré CAMARA