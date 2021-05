Il s’en est allé, après 30 jours pleins de leçons et d’enseignements!! (Pr Koutoubou Sano)

Il y a de cela 30 jours, jour pour jour, du 12 avril au 12 mai 2021, nous accueillîmes notre hôte de marque, le mois saint de Ramadan, avec beaucoup d’admiration, d’amour et d’espoir.

30 jours durant, nous apprîmes à travers lui, à pratiquer la patience, l’humilité, la solidarité, la tolérance, le partage et la pureté.

30 jours durant, nous abandonnâmes à cause de lui, la colère, l’arrogance, le mensonge, la médisance, la lâcheté, l’hypocrisie, la tricherie, la démagogie et la haine.

30 jours durant, nous lûmes devant lui, le livre saint de Dieu, le Coran, plusieurs fois, nous fréquentâmes régulièrement les maisons de Dieu et nous pratiquâmes quotidiennement la vie des anges qui ne désobéissent jamais.

30 jours durant, nous implorâmes devant lui, la miséricorde et la clémence du Maître de l’univers, afin d’accueillir nos très chers devanciers dans Son Paradis.

30 jours durant, nous maintenâmes, grâce à lui, de meilleurs rapports avec Notre Créateur, très constants dans nos prières en congrégation, loin des activités provocatrices de Sa colère et Sa punition, humbles dans nos relations avec nos semblables et solidaires des nécessiteux et des défavorisés.

30 jours durant, nous invoquâmes à travers lui, l’intervention du Détenteur Absolu du Pouvoir et Le Protecteur, en vue de nous protéger contre les forces du mal, de faire taire les démagogues dans nos cités et de mettre fin incessamment aux souffrances des oppressés, privés de la justice et de la liberté.

30 jours durant, nous nous inclinâmes devant Le Guérisseur, afin de guérir les victimes de la Covid-19 et de sauver l’humanité contre cette pandémie sans précédent.

30 jours durant, nous formulâmes des vœux de bonheur, de stabilité, d’unité, de cohésion, de prospérité partagée et de progrès, pour notre chère patrie. En fin, 30 jours durant, nous priâmes devant lui Le Tout Puissant, afin de venir au secours de nos mamans, nos papas, nos sœurs, nos frères et nos enfants, violentés et maltraités par les tyrans, les sanguinaires et les oppresseurs, partout dans le monde particulièrement celles et ceux qui sont en Palestine et ailleurs. Tant d’autres immenses leçons, de magnifiques pratiques et de nobles enseignements que nous apprîmes grâce à notre hôte.

Aujourd’hui, il s’en est allé, après avoir impacté notre vie et marqué son séjour parmi nous. Oui..à la veille de son départ, il nous assura la protection divine et la réussite totale pour celles et ceux qui observeront les immenses leçons qu’ils ont apprises et pratiquées 30 jours durant. Il nous assura également de mériter le pardon, la bénédicité et la grâce du Seigneur, pour celles et ceux qui resteront respectueux des pratiques magnifiques qu’ils ont exercées devant lui. En plus, il nous confirma l’agrément des prières et des supplications des celles et ceux qui resteront fidèles et appliqueront constamment ses nobles enseignements.

En espérant que nous soyons tous parmi celles et ceux qui vont mériter les privilèges cités plus haut, je vous souhaite, à vous, à celles et à ceux qui vous sont chers, bonne et heureuse fête d’Aidul fitri.

*Eid Moubaarak à vous tous et à la Oummah*

*Professeur Koutoubou Moustapha SANO*Secrétaire Général Académie internationale de la Jurisprudence Islamique, OCI.