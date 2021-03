Il y a 37 ans, disparaissant le président Sékou Touré : les hommages de Oyé Béavogui

26 mars 1984-26 mars 2021-. Il y a de cela 37 ans que le Camarade Ahmed Sékou Touré, Responsable Suprême de la Révolution s’en allait.

Nous te restons éternellement reconnaissant pour le devoir accompli, l’immensité de ton œuvre est intarissable, tes funérailles célébrées à Conakry le 30 mars 1984 prouvaient à suffisance l’immensité de ton œuvre en Guinée, en Afrique et dans le monde.

Une quarantaine de chefs d’Etats, dont le vice-président des États-Unis d’Amérique et plus de 700 hautes personnalités de tous les horizons du monde entier étaient venus présenter au Peuple de Guinée, à ton Peuple leurs condoléances et manifester leur admiration au Grand leader, père fondateur de la Nation guinéenne.

Repose en paix Camarade Ahmed Sékou Touré, Amen!

La lutte continue jusqu’à l’édification des États-Unis d’Afrique. Prêt pour la Révolution!

Oyé Béavogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA