Il y a 38 ans, mourrait Lansana Béavogui, le successeur désigné de Sékou Touré

Camarade Docteur Lansana Beavogui. 19 août 1984-19 août 2022. Du vivant du Camarade Président Ahmed Sékou Touré, il assuma entre autres charges, celle de premier Ministre chargé du Plan.

Au lendemain du décès du chef de l’Etat, plus précisément le 27 mars 1984 le Camarade Béavogui fut désigné Premier Ministre et Chef du Gouvernement , ceci, à l’issue d’une réunion du Bureau Politique National élargie aux membres du Gouvernement.

Programmée pour la journée du 03 avril 1984 au Palais du Peuple, son investiture comme nouveau Secrétaire Général du Parti et nouveau Président de la République n’aura pas lieu car l’aile coloniale de l’armée avait choisi le même jour pour perpétrer le coup d’état que l’on sait.

Jeté en prison avec ses compagnons du Comité Central et du gouvernement, Docteur Lansana Beavogui y trouva la mort au cours d’un hivernage, plus précisément le 19 août 1985, sa dépouille mortelle fut refusée à sa famille par le CMRN.

Homme d’état intègre, capable de grands sacrifices pour la patrie africaine de Guinée qu’il servit avec dévouement, l’ombre du martyr Beavogui plane à jamais sur le destin du PDG-RDA et de la Guinée.

Le Secrétariat général du PDG-RDA