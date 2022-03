C’est sous l’œil vigilant de l’Inspecteur général de la santé, Dr Niankoye Goumou, que Dr Mohamed Diané qui assurait l’intérim a reçu le témoin du Directeur Général sortant, Dr Sandy Tolno à la tête de la direction générale de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne de Kipé.

Au cours de cette passation qui s’est tenue hier mardi 1er mars, le représentant du ministre de la Santé a exhorté le nouveau Directeur général à réconcilier le corps médical, « dans la même optique que le CNRD opte pour la réconciliation du système de santé avec la communauté guinéenne, une amélioration de l’environnement et par la même occasion condamne fermement certaines pratiques allant à l’encontre du serment d’Hippocrate. Ce qui est prioritaire, c’est comment réconcilier la communauté avec le corps médical, surtout de sauver les vies avant l’argent, que la priorité soit l’être humain », a-t-il lancé. Avant de féliciter et encourager le DG sortant.

Selon lui, les changements d’aujourd’hui à la tête de cette direction c’est pour éviter de perdre les malades banalement. « Tous ces changements qui s’opèrent aujourd’hui, c’est pour qu’on évite de perdre les malades inutilement. Il est difficile de perdre un malade admis pour un cas de paludisme et de se retourner avec la diarrhée. Ne pas oublier également que la manière d’accueillir un malade le rassure davantage et facilite la guérison. Nous avons prêté serment, il faut que nous le respections. Rendre également les médicaments accessibles comme nous avons une population à revenu et pouvoir d’achat faibles. Donc, il faut prioriser les médicaments génériques de bonne qualité pour éviter le marché illicite », a conseillé l’inspecteur général de la santé.

Par ailleurs, le nouveau promu, Dr Mohamed Diané, dans son discours, a promis de respecter les normes et acquis de cet hôpital tout en promettant de conserver les acquis et limiter le nombre d’évacuation. « C’est avec honneur et plein de conscience de la responsabilité qui est désormais à ma charge que je prends les rênes de cette direction. Conscient des cas de décès par non-assistance dans le pays, je promets que cela sera inexistant chez moi parce qu’il y a des malades qui meurent sans assistance dans nos hôpitaux, il faut que ça cesse. Désormais, le combat est de limiter les évacuations à travers un service de qualité digne du nom et que les autres pays voisins viennent par contre demander notre assistante ici à l’hôpital sino-guinéen », a laissé entendre le désormais Directeur Général de l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne.

Mariame Mayi Cissé