Ils s’embrassent sur un pont, basculent dans le vide et se tuent

Ce 3 août, un couple est décédé au Pérou après avoir basculé d’un pont alors qu’ils s’embrassaient. Les caméras de vidéosurveillance ont capté les images de la scène.

Sur les images diffusées par le média espagnol TeleCinco, on voit une jeune femme assise sur la rambarde du pont, face à son compagnon. Après avoir passé ses jambes et ses bras autour de son compagnon, elle tombe en arrière. Sa chute entraîne l’homme dans le vide.

Selon La Republica, les deux amants sortaient d’une discothèque et étaient alcoolisés au moment des faits. Tombés quelques mètres plus bas sur un grand boulevard, les deux victimes, âgées de 36 et 34 ans, n’ont pas survécu à leurs blessures et sont décédées à l’hôpital.

Le procureur a demandé des examens toxicologiques supplémentaires et une autopsie va être effectuée, selon El Comercio.

Source : TeleCinco, La Republica, El Comercio