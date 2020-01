Imam Badrou sur les violences de Kankan : ‘’on aurait eu peur si ce sont des Malinkés qui ont attaqué des Peuls’’

Les violences à Kankan -2è ville du pays située à plus de 600 km au nord-est de la capitale Conakry- qui ont fait des blessés et d’importants dégâts matériels lundi dernier continuent de susciter des réactions. Le très respecté imam de la grande mosquée de Labé, principale ville du Foutah Djallon, Elhadj Thierno Mamadou Badrou Bah a appelé les Guinéens à la retenue et à cultiver l’amour.

« Ce qui allait nous effrayer c’est si on apprenait que ce sont des Malinkés qui ont attaqué des peulhs. Ce que nous avons appris, c’est un groupe de bandits qui a saccagé les biens des gens à travers la ville. Heureusement, ce ne sont pas Malinkés qui se sont attaqués aux Peulhs. En tout cas, c’est ce que nos frères qui vivent à Kankan nous ont dit. Vous n’êtes pas sans savoir que si on dit que c’est une ethnie et une autre qui sont en conflit, c’est tout le pays qui sera concerné, que Dieu nous en épargne. Nous demandons à nos citoyens de rester à l’écoute de nos parents qui sont à Kankan. Nos jeunes ont pris le problème à bras le corps, il ne faut pas se faire justice, ce n’est pas bon, tout le monde n’a qu’à rester calme, Dieu est le plus grand soutien, que Dieu nous épargne des conflits et qu’il nous guide vers le bon chemin », invite Elhadj Thierno Mamadou Badrou Bah.

Aussi faut-il noter que depuis mardi dernier, des groupes de jeunes élèves battent le pavé à Labé pour dénoncer ces attaques survenues à Kankan et qui ont principalement visé des citoyens supposés être de l’opposition. Une situation qui a conduit au saccage des bureaux de la société d’électricité de Guinée (EDG) à Konkola, au cœur de Labé-ville. Hier, des gens ont voulu également violenté le siège du Rpg arc-en-ciel dans le même quartier.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83