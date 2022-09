Imam Yaya parle : « Elhadj Karamo Diawara m’a dit de cesser de mentionner le nom du colonel Mamadi Doumbouya dans mes vidéos »

Radié et interdit de parler au nom de l’islam en public dans tout le pays, Elhadj Yaya Camara est sorti du bois pour dire son étonnement suite à la décision prise contre lui. Il révèle dans une vidéo avoir croisé récemment le secrétaire général des Affaires religieuses Elhadj Karamo Diawara qui lui a dit de cesser de mentionner le nom du colonel Mamadi Doumbouya [président de la transition] dans ses vidéos. L’imam, très actif sur Facebook indique n’avoir dit qu’ôter la vie n’est pas bien. Réaction…

« J’ai appris la nouvelle dans la nuit d’hier jeudi, 15 septembre à travers un de mes petits qui m’a dit avoir vu un document sur les réseaux sociaux qui dit que j’ai été radié de mes fonctions d’imam. Je lui ai répondu que rien ne m’a été notifié. Parceque même Allah notre créateur, il ne fait pas rentrer quelqu’un en d’enfer sans d’abord entendre sa version des faits. Même dans les cours et tribunaux, à ce que je sache on ne te condamnne qu’après t’avoir entendu. C’est la même décision signée en 2019 par Elhadj Aly Jamal Bangoura contre moi. Le document est pareil, il n’y a aucune différence, même virgule. Donc, c’est le même document que Elhadj Karamo Diawara a recopié. Dites à Elhadj Karamo Diawara que ça fait longtemps que moi je suis radié. Peut-être comme les gens ont tendance à m’oublier, il veut juste me remettre en selle. Le mercredi, j’ai été voir Elhadj Karamo Diawara à son bureau, on s’est croisés à la porte. Il m’a dit que dans mes vidéos de cesser de mentionner le nom du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, je n’ai plus le droit de dire le nom du président de mon pays? Pour ça j’informe tout le peuple de Guinée que je ne laisserai pas faire. Dites à Karamo Diawara que pour cette décision je ne me laisserai pas faire. Pourtant dans mes deux récentes vidéos, je n’ai fait que dire qu’il n’est pas bien d’ôter la vie, il n’est pas bien de tuer, je n’ai dit que ça, pas autre chose. Elhadj Djériba Diaby a fait beaucoup de démarches auprès de Karamo Diawara pour que ma radiation par Elhadj Aly Jamal soit annulée. Moi-même, j’ai été chez Elhadj Karamo à son domicile, il m’a rassuré que ma radiation a été annulée. C’est dans ça que je suis et j’apprends encore que j’ai été radié par le même Karamo Diawara. Elhadj Karamo Diawara, merci. Mais n’oublie pas ce jour. Si tu ne fais pas attention tu quittera la tête du secrétariat général des affaires religieuses sans dire aurevoir. Je te le jure. Aly Jamal Bangoura a quitté le secrétariat général des affaires religieuses sans dire aurevoir. Si tu ne fais pas attention, la même chose t’arrivera aussi ».

Traduite du soussou en français par Élisa CAMARA