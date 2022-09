Imam Yaya radié et interdit de parler au nom de l’islam: son avocat attaquera la décision devant la Cour suprême

Suite à sa radiation de ses fonctions pour faute lourde et l’interdiction faite de parler au nom de l’islam en public fans tout le pays par le secrétariat général des affaires religieuses, l’imam Elhadj Yaya Camara, à travers son avocat Me Salifou Béavogui, compte attaquer dans les heures qui suivent cette décision devant la Cour suprême pour obtenir son annulation.

« Mon client Elhadj Yaya Camara, Imam vient d’apprendre sur les réseaux sociaux la décision le radiant de l’imamat. Cette décision ne lui a pas été encore notifiée. Nous pensons que cette décision est une atteinte frontale à la liberté de culte. Et, les heures qui vont suivre cette décision sera attaquée devant la Cour suprême pour obtenir son annulation pure et simple« , a déclaré, Me Salifou Beavogui au micro de Mediaguinee.

A rappeler que le même imam Yaya Camara avait été lourdement sanctionné en 2019 par le secrétaire général des affaires religieuses sous Alpha Condé.

