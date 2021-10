IMAO : AVIS SPÉCIFIQUE D’APPEL D’OFFRES

INSTITUT MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (IMAO)

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT

(SERVICES DE CONSEIL)

RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSEIL

SPÉCIALISÉ DANS LES AUDITS EXTERNES

PAYS : Pays de la ZMAO – Gambie, Sierra Leone,

Guinée et Libéria

NOM DU PROJET : PHASE 1 DU PROJET DEVELOPPEMENT DES MARCHES DE LA DETTE DANS LA ZONE MONETAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (ZMAO)

SECTEUR : Secteur financier

ID DU PROJET : P-Z1-H00-063

REFERENCE DE

L’ACCORD DE DON : 590015501636

NOM DU CONTRAT : Services de conseil relatifs au renforcement des capacités en matière de liquidités, de prévisions de trésorerie et de gestion de la dette et élaboration d’une feuille de route harmonisée pour le développement du marché de la dette.

N°. AVIS : WAMI/AfDB/DMD/LCS/SERV/04/2020

I. CONTEXTE DU PROJET

L’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO), Accra, Ghana, a été créé en 2001 par les Gouvernements des pays de la ZMAO, afin d’entreprendre les préparatifs politiques et techniques nécessaires au lancement d’une union monétaire ainsi qu’à la création de la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO). L’IMAO a reçu un don de UA1,5 million de la Banque Africaine de Développement (BAD) au titre du Pilier III de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) dans quatre Etats membres de la ZMAO (Gambie, Guinée, Libéria et Sierra Leone) dans le cadre de la Phase 1 du Projet de Développement du Marché de la Dette dans la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO).

II. SERVICES OFFERTS DANS LE CADRE DE CE PROJET

L’objectif général du Projet est de renforcer la capacité des quatre pays concernés dans la gestion de la dette intérieure grâce au développement des marchés de titres de la dette. Le projet vise à : (i) approfondir les marchés primaires et les instruments à court terme ; (ii) développer les marchés secondaires et les instruments à plus long terme ; (iii) améliorer le système de fonctionnement du marché de la dette ; et (iv) élargir la base des investisseurs. L’IMAO envisage d’appliquer une partie du montant convenu de ce don pour couvrir les paiements éligibles dans le cadre du contrat de services de conseil pour soutenir le renforcement des capacités de gestion de la dette et de prévision des liquidités des pays bénéficiaires (Gambie, Guinée, Liberia et Sierra Leone), et l’élaboration d’une feuille de route harmonisée relative au développement du marché de la dette pour les quatre pays.

III. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES LIQUIDITÉS, DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE ET DE LA DETTE ET ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE LA DETTE.

Cette mission implique les activités suivantes :

· Élaboration d’un cadre global et harmonisé de développement du marché de la dette à court et moyen terme et d’une feuille de route consistante pour chacun des quatre pays, en mettant l’accent sur les aspects essentiels du développement des marchés monétaires, des marchés primaires, du marché secondaire, de l’élargissement de la base d’investisseurs, de l’infrastructure du marché et du cadre juridique et réglementaire, et d’un plan détaillé de mise en œuvre par les autorités compétentes. La feuille de route devrait couvrir une période maximale de cinq (5) ans ;

· Conception et mise en œuvre d’un programme détaillé de renforcement des capacités pour les pays bénéficiaires afin d’améliorer leurs capacités techniques et analytiques en matière de développement du marché de la dette intérieure pour les obligations publiques et privées, ainsi que les dispositions institutionnelles et opérationnelles en rapport avec les marchés ;

· Renforcement de la capacité de gestion de la trésorerie et de prévision des liquidités;

· Renforcement des capacités en matière de plan d’emprunt et de préparation du calendrier d’émission ;

· Préparation ou mise à jour des outils opérationnels et des modèles connexes dans les domaines de l’émission de la dette, des calendriers d’émission, de l’information sur le marché, de la gestion de la trésorerie et des prévisions de liquidités ;

· Appui au transfert de connaissances et d’expertise au personnel des agences respectives dans les quatre pays participants ; et

· Renforcement des capacités de l’IMAO en matière de développement du marché de la dette.

IV. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ : QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE DU CABINET DE CONSULTANTS OU DU CONSORTIUM

Les qualifications et l’expérience du cabinet et du personnel clé sont les suivantes :

· Minimum de sept (7) ans d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine du développement du marché de la dette dans plusieurs pays, y compris des pays en développement (une expérience dans la région sera un avantage) ;

· Expérience avérée dans la réalisation de séances de renforcement des capacités dans les pays en développement dans les domaines de la gestion de la trésorerie et de la prévision des liquidités ;

· Expérience pratique avérée dans la conduite de l’élaboration de stratégies et/ou de feuilles de route pour le développement du marché de la dette (notamment souveraine) ;

· Expérience opérationnelle pratique du soutien à l’élaboration et/ou à la mise en œuvre d’outils, de systèmes et de processus connexes pour le développement du marché de la dette, les prévisions de trésorerie et la gestion des liquidités ;

· Compréhension avérée de l’environnement des pays en développement et de la collaboration avec les institutions nationales, bilatérales ou multilatérales concernées, notamment en Afrique ;

· Familiarité avec les politiques, procédures et pratiques opérationnelles des agences multilatérales de développement, et un plus, si familier avec les procédures du Groupe de la Banque Africaine de Développement ;

· Connaissance du développement des marchés régionaux de la dette et expérience des relations avec les organisations financières régionales ;

· Expérience de la conception et/ou de la mise en œuvre de stratégies visant à approfondir les marchés financiers par le développement des marchés de la dette souveraine dans les pays en développement et/ou dans les quatre États membres de la ZMAO (Gambie, Guinée, Liberia et Sierra Leone) ;

· Une large compréhension des cadres juridiques et réglementaires relatifs aux marchés de la dette, en particulier les marchés de la dette souveraine ; et

· Le personnel clé pour la mission devra démontrer son expérience dans les domaines techniques susmentionnés lors de la phase de demande de soumission.

V. SOUMISSION

À présent, l’IMAO invite les entreprises admissibles à manifester leur intérêt à fournir des services d’audit externe. Les cabinets intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour fournir ces services.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la politique et à la méthodologie de passation des marchés de la Banque Africaine de Développement pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, datée d’octobre 2015, qui est disponible sur le site Internet de la Banque à l’adresse suivante : https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous pendant les heures ouvrées de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés) à l’adresse indiquée ci-dessous, du 16 septembre au 21 octobre 2021.

Les manifestations d’intérêt doivent être transmises sous enveloppe scellée portant clairement la mention « Manifestation d’intérêt – Renforcement des capacités dans le domaine de la prévision efficace des liquidités/de la trésorerie et de la gestion de la dette et élaboration d’une feuille de route harmonisée pour le développement du marché de la dette » à l’adresse indiquée ci-dessous avant le jeudi 28 octobre 2021 à 17h00, heure du Ghana.

A l’attention du : Chargé de la mise en œuvre du Projet

West African Monetary Institute

Tetteh Quarshie Interchange

Gulf House, Accra, Ghana

Tel: +233 302 743801

E-mail: wamzproject@wami-imao.org