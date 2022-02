Immense incendie ravage la maison d’Antoine Kourouma : “j’ai tout perdu, des années d’acquis… »

Un immense incendie a ravagé jeudi la maison du journaliste d’Espace et un des costauds de l’émission à grande écoute Les Grandes Gueules (GG), aux environs de 17h, à Fossidè, en haute banlieue de Conakry. Tout a été consumé par les flammes : les meubles, l’électroménager, l’électronique, même une aiguille n’a pu être sauvé, tout a été réduit en cendres. Le mur et le toit ont aussi payé les frais, a-t-on constaté sur place.



Trouvé sur place, visiblement touché par l’ampleur des dégâts, Antoine Kourouma a indiqué : « les circonstances, je ne saurais les décrire, par ce que je n’étais pas là. On m’a juste appelé aux environs de 17 heures pour me dire qu’il y a le feu à la maison, j’étais en ce moment au travail. Et, le temps pour moi d’aller vers les sapeurs pompiers, j’ai contacté quelques uns à Matoto, ils m’ont dit que ça relevait de Ratoma. C’est sont eux qui ont pu venir.»

Malheureusement c’était trop tard, dit-il. Le feu avait fini de consumer tout ce qui était dans la maison et ils ont pu maîtriser le feu, mais rien n’est sorti, tout à été consumé. J’ai tout perdu, tout ce qui était à l’intérieur, des années d’acquis en terme de biens, tout à été consumé par les flammes, j’ai tout perdu. Tout ce que j’avais comme bien s’est effondré, toute la maison est partie en fumée, des documents importants, des biens assez importants.»



Pour finir il a confié ne rien ssvoir sur la cause réelle de l’incendie. »Certains parlent de court-circuit. Il semble qu’il n’y avait pas de courant jusqu’à 17 heures, c’est quand le courant est venu avec une certaine puissance, c’est ce qui aurait causé l’incendie, je ne peux pas le préciser, ni le confirmer, c’est ce que mon neveu qui était là a dit.»

Mamadou Yaya Barry

