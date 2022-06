Immersion gouvernementale: la ministre de la Communication dresse le bilan des 4 semaines à l’intérieur du pays…

Après un mois d’immerssion gouvernementale dans la Guinée profonde, les ministres sont en train de faire la restitution des constats faits sur le terrain, de présenter les différentes activités réalisées et les perspectives et défis qui les attendent dans les mois et années à venir. Hier mercredi 29 juin 2022, la ministre de l’Information et de la Communication, qui était avec deux autres ministres à la maison de la presse, est revenue sur des actes majeurs qu’elle et son équipe ont pu poser.

À en croire Mme Diallo Rose Pola Pricemou, pendant ces quatre semaines qu’a duré l’immersion, ils ont eu l’opportunité de toucher du bout les réalités que vivent ses concitoyens. « En tant que ministre en charge de l’Information et de la Communication, nous avons eu à écouter les nombreuses familles de la presse guinéenne à travers le pays. Le constat n’est toujours pas reluisant par endroits à la fois dans les médias publics et privés, mais beaucoup plus dans les médias publics. Plusieurs volets ont été sources de nos ressentiments par rapport aux infrastructures que nous avons trouvées à l’intérieur du pays. La plupart des radios rurales, la RTG et autres, souffrent d’un déficit d’infrastructures, le déficit par endroits de personnel. La presse privée m’a interpellée à plusieurs reprises par rapport aux formations pour qu’elle ne soit démoralisée à l’intérieur du pays », a-t-elle fait savoir.

Poursuivant, la ministre de l’Information et de la Communication a laissé entendre qu’ils ont durant les 4 semaines pu visiter plusieurs sites de diffusion et de production de plusieurs médias. « Nous avons visité environ 18 radios rurales, plus de 14 radios privées. Nous avons visité des télévisions privées, nous avons visité 14 sites de diffusion des médias publics, nous avons aussi visité les sites des infrastructures partagées de l’ex Sotelgui. Nous avons eu à visiter les centres émetteurs, nous avons eu l’occasion de visiter la poste guinéenne. Nous avons mis l’occasion à profit pour mettre en place nos directions régionales de l’Information et de la Communication. Nous avons eu l’occasion aussi d’écouter les associations de presse. Au cours de ces écoutes avec l’appui du Gouvernement, le Premier ministre avec la bonne volonté du Président de la transition, nous avons obtenu quatre (04) maisons régionales de la presse ».

Plus loin, Mme Rose Pola Pricemou fait remarquer qu’ils ont fait des suggestions aux hommes de médias. « Nous avons demandé aussi à ce que des gilets soient portés lorsque nous sortons sur le terrain, ça nous démarque plus respectueusement, ça nous démarque plus facilement. Nous avons beaucoup entendu parler des conditions économiques des acteurs de la presse et là nous étions alignés avec les préoccupations de nos amis qui voulaient savoir où nous étions avec cette histoire de convention collective », a-t-elle expliqué.

Pour terminer, la ministre de l’Information et de la Communication, Mme Rose Pola Pricemou, a insisté sur le renforcement des capacités des journalistes. « Les leçons tirées, on sait que, les acteurs de la presse à travers le pays, sont des situations pas toujours confortables. Nous retenons qu’ils ont des besoins en renforcement de capacité, que ça soit en capacité humaine, que ça soit au niveau des équipements. Autant au niveau des médias publics, au niveau des médias privés surtout au niveau des médias publics, la question sur l’énergie est beaucoup revenue. Pour ce qui est des conditions de vie, nous avons évoqué la question de la convention collective, des réunions ont été faites au niveau des départements avec les associations de presse. Nous continuons pour parvenir à un document consensuel et surtout raisonnable qui puisse nous permettre de l’adopter au niveau du gouvernement et ensuite au niveau de l’instance législative qu’est le CNT »,a-t-elle conclu.

Mamadou Yaya Barry