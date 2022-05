Immersion gouvernementale : le ministre Béa Diallo sur plusieurs fronts

­



Lansana Béa Diallo séjourne dans la Guinée profonde depuis le vendredi 20 mai 2022. Il est membre de l’équipe gouvernementale mobilisée pour effectuer une immersion à l’intérieur du pays dans le but de décentraliser la gestion étatique et de se rapprocher le plus possible des populations. A côté du programme commun établit, le Ministre de la Jeunesse et des Sports déroule l’agenda de son département. Durant ce marathon, il effectue plusieurs visites de terrain et rencontres d’échanges. Cela, dans le but de s’enquérir des problèmes auxquelles sont confrontées les populations et d’y apporter des réponses satisfaisantes.