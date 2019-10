Important communiqué de l’état-major général des armées

Le Chef d’Etat-major Général des Armées félicite et encourage les forces de Défense et de Sécurité pour la discipline observée, le professionnalisme avec lequel se conduisent sur le terrain les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre Public, ainsi que le respect des consignes données relatives au casernement des Militaires.

Le Chef d’Etat-major Général des Armées tient à rappeler que les Forces de Défense et de Sécurité sont républicaines au service de la Nation.

A cet effet, les opérations de maintien de l’ordre public, en charge des Unités de Police et de Gendarmerie, doivent se poursuivre dans le strict respect de l’inviolabilité des droits des citoyens et de leurs biens.

Par contre, le Chef d’Etat-major Général des Armées constate avec regret, des publications d’images à caractère subversif, montées de toutes pièces, circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Il s’agit purement et simplement de manipulations qui tendent à ternir l’image et décrédibiliser l’action des forces de maintien de l’ordre public sur le terrain.

C’est pourquoi, le Chef d’Etat-major Général des Armées invite à la retenue et met en garde tous ceux ou toutes celles qui se livrent à de telles pratiques réprimées par la loi.

Conakry, le 17 Octobre 2019

Le Chef d’État-Major Général des Armées

Général de Corps d’Armée Namory TRAORE

Commandeur de la Légion d’Honneur