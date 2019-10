Important communiqué de l’état-major général des armées

Le Chef d’État-major Général des Armées tient à rappeler à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, qu’il leur est formellement interdit de se confondre à tout mouvement de foule.

A cet effet, les Militaires seront consignés dans leurs Casernes à partir du 14 octobre 2019 et des contrôles physiques seront effectués par les Commandants d’Unité avec compte rendu à l’État-major Général des Armées, de leur situation de prise d’Arme.

En vertu de la Loi N°/2015/009/AN du 04 Juin 2015, portant maintien de l’Ordre public en République de Guinée, le Chef d’État-major Général des Armées invite les Unités de Police et de Gendarmerie à agir avec professionnalisme dans le strict respect des lois de la République, de la protection des citoyens et de leurs biens, de la libre circulation des personnes, des biens et services.

Tout militaire qui sera appréhendé dans un mouvement de foule ou dans une situation irrégulière, sera sanctionné conformément au Règlement de Discipline Générale

Conakry, le 11 octobre 2019

Le Chef d’État-Major Général des Armées

Général de Corps d’Armée Namory TRAORE

Commandeur de la Légion d’Honneur