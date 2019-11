Important communiqué du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration

Suite à la lettre circulaire N° 0580/MFPREMA du 21 Octobre 2019, relative à la régularisation de la situation administrative des Fonctionnaires de 2017 à 2019 et dans le souci d’épargner aux Fonctionnaires les difficultés liées à la collecte d’informations concernant leur dernière situation administrative, Monsieur le Ministre de la Fonction Publique de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration invite l’ensemble des Chefs de Division des Ressources Humaines à servir des différents Bordereaux généraux de règlement (BGR) pour la collecte de la situation administrative des Fonctionnaires afin d’éviter leur déplacement de leur lieu de travail et l’envahissement des locaux du Ministère du Budget.

Je sais compter sur l’engagement de toutes et de tous pour une large diffusion.