Importants travaux de remplacement de la conduite : la SEG demande aux riverains de s’éloigner (communiqué)

Dans le cadre de la mise en service de la nouvelle conduite de diamètre 700 mm , située entre la T2-Gbessia et la T4-Sangoyah financée par la Banque Islamique de Développement (BID) et notre Gouvernement , des perturbations et d’éventuelles fuites d’eau pourraient être constatées dans les communes de Matoto, Dixinn, Matam et Kaloum durant les travaux .

A cet effet, la SEG demande une fois encore aux populations riveraines de bien respecter les distances de sécurité tout le long de cette nouvelle conduite, présente ses excuses pour les désagrements causés, et sait compter sur la bonne compréhension habituelle de son aimable clientèle .

Conakry, le 27 Aôut2021

la Direction Générale