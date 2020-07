La Guinée, 27è pays ‘’ivre’’ d’Afrique avec près de 9000 bouteilles de champagne vidées en 2019

En 2019, plus de 3 millions de bouteilles de champagne ont été importées par les pays africains pour une valeur d’environ 89,85 millions d’euros, selon les données du Comité Champagne. Sur le podium des importateurs africains, on retrouve l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d’Ivoire. La Guinée, pays à plus 90% musulman, occupe la 27è place (37 pays africains classés) avec 8808 bouteilles importées pour 196 960 euros. Ce qui fait des Guinéens de réels disciples de Bacchus, donc de gros consommateurs d’alcool en Afrique.

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC ou Comité Champagne), un organisme interprofessionnel regroupant tous les opérateurs relevant du vin en appellation Champagne, vient de publier son dernier rapport sur les expéditions de vins de Champagne.

Les expéditions de champagne dans le monde s’établissent en 2019 à 297,6 millions de bouteilles, en retrait de 1,6%. Le chiffre d’affaires atteint un record historique de 5,0 milliards d’euros (+3,4%) après celui de 2018.

Avec 26,996 millions de bouteilles importées en 2019, en légère hausse de 0,85% par rapport à l’année précédente, le Royaume-Uni arrive en tête du classement mondial en termes de volume importé. Il est suivi des Etats-Unis (25,677 millions de bouteilles), du Japon (14,304 millions de bouteilles), et de l’Allemagne (11,650 millions de bouteilles). La Belgique ferme ce Top 5 mondial avec 9,164 millions de bouteilles importées.

Sur le continent africain, le classement continue d’être dominé par l’Afrique du Sud avec 1 078 754 de bouteilles de champagne importées en 2019, en légère hausse de 1,61% par rapport à l’année précédente.

Affichant 569 440 bouteilles importées, le Nigeria se place en deuxième position dans le classement africain. Il est suivi de la Côte d’Ivoire 348 955 bouteilles de champagne importées. La République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc complètent ce Top 5 africain avec respectivement 220 352 et 212 410 bouteilles importées au cours de l’année 2019.

Au total, le volume cumulé des importations des 37 pays africains pris en compte dans le rapport du CIVC s’élève à 3 693 756 bouteilles importées en 2019, représentant une faible proportion de l’ordre de 1,24% du volume global des expéditions dans le monde. La valeur cumulée de ses importations de champagne en Afrique se chiffre à environ 89,85 millions d’euros, soit une part marginale de 1,8% de la valeur totale des expéditions de champagne dans le monde en 2019.

Le classement

Rang Pays Volumes en bout. de 75 cl Valeur en euros 1 Afrique du Sud 1 078 754 25 482 053 2 Nigeria 569 440 18 153 942 3 Côte d’Ivoire 348 955 5 935 560 4 Rép. Dém. Congo 220 352 5 973 033 5 Maroc 212 410 4 664 320 6 Cameroun 170 297 4 357 654 7 Togo 159 702 3 110 900 8 Congo 148 774 3 031 279 9 Gabon 147 426 2 578 357 10 Maurice 111 340 1 798 172 11 Ghana 102 070 2 808 685 12 Bénin 83 599 656 944 13 Ethiopie 72 360 2 137 836 14 Angola 66 492 503 468 15 Burkina Faso 59 355 1 285 067 16 Guinée équatoriale 54 736 1 354 477 17 Sénégal 52 364 975 817 18 Seychelles 40 350 870 948 19 Kenya 37 455 749 855 20 Mali 25 680 496 876 21 Algérie 24 786 372 364 22 Rwanda 22 243 467 876 23 Tunisie 22 010 448 600 24 Tanzanie 19 050 476 852 25 Madagascar 12 885 180 054 26 Egypte 11 942 351 212 27 Guinée 8 808 196 960 28 Centrafrique 6 658 125 324 29 Niger 6 041 117 589 30 Djibouti 2 514 43 513 31 Mauritanie 1 926 39 741 32 Cap-Vert 1 896 44 901 33 Tchad 1 008 18 644 34 Zambie 738 11 933 35 Comores 660 17 581 36 Sierra Leone 576 13 396 37 Ouganda 456 5 794

Avec Agence ecofin