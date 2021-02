Impôts : Alpha Condé emporte des télés !

Le président de la République entend faire respecter sa décision de rendre l’administration guinéenne plus forte et compétitive. Ce matin, contre toute attente, le chef de l’Etat a fait un tour dans certains départements à Kaloum. Le Ministère du Budget et la direction nationale des impôts (DNI) ont reçu la visite inopinée du président Alpha Condé. En compagnie du ministre Ismaël Dioubaté du Budget, le chef de l’Etat était venu constater de visu l’applicabilité des mesures annoncées hier à la télévision nationale par le ministre de la Fonction publique.

Selon des témoins, le chef de l’Etat aurait emporté avec lui, des télés (celle du DGA et une à la réception). Faux, rétorque une autre source qui indique que les télés n’ont finalement pas été emportées.

Demain, des visites dans d’autres départements pourraient avoir lieu.

