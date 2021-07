Inauguration du centre de cathétérisme de la CNSS: les larmes de Malick Sankhon (vidéo)

Moment de forte émotion. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a procédé à l’inauguration ce vendredi 9 juillet 2021 de son nouveau centre de cathétérisme cardiaque. Un centre dédié à la prise en charge immédiate des malades victimes d’accident vasculaire cérébral (AVC).

Présidée par le président de la République Professeur Alpha Condé, la cérémonie d’inauguration a connu la présence de bon nombre des membres du gouvernement et institutions nationales et internationales. Dans un discours chevrotant d’émotion, Malick Sankhon, directeur général de la CNSS n’a pu retenir ses larmes. Soulignant qu’il reste et restera un inconditionnel du chef de l’État… Vidéo…