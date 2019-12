Inauguration du projet d’amélioration du port de pêche artisanale de Kamsar financé par le Japon

Communiqué- Vendredi 29 novembre, Son Excellence Monsieur Matsubara Hideo, Ambassadeur du Japon en Guinée, Mme Keita Sonah CAMARA, la Cheffe de Cabinet du Ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime et Monsieur Fodé Bérété Camara, Président du Comité de développement du débarcadère de Kamsar et les autorités locales de Kamsar et Boké ont procédé à l’inauguration du Projet d’amélioration du Port de pêche artisanale de Kamsar.

Ce projet, d’un montant de cent quatre-vingt-dix mille cinq cent vingt-quatre dollars (190 524$), soit environ un milliard sept-cent millions de Francs Guinéens (1 700 000 000 FG), répondait à une demande des travailleurs et des gestionnaires du port de Kamsar et à la Politique nationale de développement du secteur de la pêche du Gouvernement Guinéen.

Le port de Kamsar connait depuis une activité importante, qui en fait un point de ravitaillement en poisson pour sa zone immédiate, mais aussi jusqu’à Conakry et dans toute la Basse Guinée. Cependant, le port manque encore d’installations pour le tri, le traitement et la vente des poissons, ainsi que de l’approvisionnement et l’évacuation des eaux, et de latrines en nombre suffisant. En conséquence, les activités se font à même le sol, ou sous des hangars de fortune, trop petits ou dangereux et dépourvus de conditions d’hygiène minimales.

Le projet a donc permis la construction d’une halle de manutention, de prétraitement et de vente, ainsi que la réalisation de caniveaux, de latrines et d’une nouvelle adduction d’eau.

Cette intervention facilitera les conditions de travail des presque 1 500 mareyeuses et permettra d’améliorer la qualité des produits commercialisés. Un meilleur environnement du port améliorera la qualité du poisson, sa valeur à la vente et donc, le niveau de vie des 8 000 personnes travaillant quotidiennement en relation avec le port de Kamsar.

Ce projet s’inscrit dans la politique d’appui globale du Japon en Guinée, notamment d’amélioration de la sécurité alimentaire, et d’appui traditionnel du Japon au secteur de la Pêche guinéenne.

Source : Ambassade du Japon