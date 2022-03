Incendie à Faranah : 63 cases et leurs contenus partis en fumée dans le district de Sambouya

La saison sèche est une période au cours de laquelle les zones rurales sont généralement frappées par des cas d’incendie. A Faranah, 63 cases et leurs contenus viennent de partir en fumée dans le district de Sambouya situé à 5 kilomètres du centre-ville.

Ce drame s’est produit lundi 07 mars 2022 vers 13 heures 15 minutes quand la plupart des citoyens vaquaient à leurs occupations. Sur les circonstances de cet incendie, le chef secteur de Sambouya, Mamady Oularé, explique : « Le lundi, aux environs de 13 heures 15 minutes, ce feu s’est déclaré. Nous nous sommes vite rendus dans la concession où l’incendie s’est déclaré. On n’a trouvé que des enfants sur place. Nous sommes passés par tous les moyens mais très malheureusement on n’a pas pu maîtriser le feu. Les femmes pleuraient et apportaient de l’eau mais c’était impossible. Les sapeurs-pompiers ont quitté Faranah pour intervenir et grâce à leur promptitude ils ont pu maîtriser le feu. 63 cases, deux boeufs, des vivres (riz, manioc, fonio) sommes d’argent , et les habits ont été calcinés. »

Poursuivant, Mamady Oularé a, au nom des sinistrés, lancé un appel : « Là où nous sommes, les victimes dorment à la belle étoile. Nous demandons assistance au gouvernement et aux personnes de bonne volonté. C’est un coup dur pour nous. Actuellement, la brousse est ravagée par le feu et nous ne savons pas comment trouver les pailles pour ces 63 cases brûlées. »

Pour cette année 2022, le nombre d’incendies enregistrés à Faranah s’accroît de façon exponentielle. Une mesure idoine doit être prise pour éviter d’éventuels cas.

Lanciné Keita depuis Faranah

