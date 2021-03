Incendie à Hafia/Labé : une femme de 60 ans meurt, 7 cases et leurs contenus réduits en cendre

Ce drame s’est produit le mardi, 2 mars dernier, à Horé-Boundou, dans le district de Hafia-centre, sous-préfecture de Hafia, préfecture de Labé. Selon nos informations, c’est un feu de brousse qui est à l’origine de ce drame et le bilan est d’une personne morte, 7 cases et leurs contenus réduits en cendre.

Joint au téléphone l’un des témoins des faits est revenu sur le film de l’incendie en ces termes : « Le drame s’est produit le mardi, 2 mars passé, aux environs de 11 heures. C’est un feu de brousse qui est l’origine du drame et nous ignorons qui celui a allumé le feu. Nous avons tenté à quatre reprises d’éteindre le feu, mais en vain. Suite à l’ampleur du vent, les braises ont atteint les cases, au moins quatre clôtures en bois ont été touchées et environ 7 cases et leurs contenus ont été réduits en cendre. Une femme pygmée de 60 ans qui n’a jamais été mariée a perdu la vie, on vient de l’enterrer à l’instant même. Elle a été atteinte par les flammes lorsqu’elle partait chercher un colis dans l’une des cases qui a pris feu. Grièvement blessé, nous l’avons transporté à l’hôpital régional à Labé, où elle a succombé à ses blessures ce jeudi matin », explique Mamadou Barry.

Poursuivant, notre interlocuteur nous confie que les sinistrés ont tout perdu et passeraient la nuit à la belle étoile.

« Le feu a été éteint, mais les dégâts matériels sont importants. Car, rien n’est sortie dans les cases. Les sinistrés passent la nuit à la belle étoile », précise-t-il.

Tidiane Diallo correspondant régionale à Labé

