Kankan : un feu mystérieux ravage une maison de 4 chambres, à Bordo

La saison sèche rime avec drames et catastrophes dans la savane guinéenne. C’est un incendie d’origine inconnue s’est déclaré dans la matinée de ce vendredi, 26 mars 2021 à Bordo, dans la périphérie de la commune urbaine de Kankan.

Un bâtiment de quatre (4) chambres et tout son contenu sont partis en fumée. Cette dame qui frise la quarantaine est la victime du drame, encore sous le choc, elle explique :

« Ce matin, j’étais déjà à mon lieu de commerce quand je fuis appelée pour me dire que la feu a pris mon bâtiment. Je ne sais rien de l’origine du feu car ? il y avait ni courant, ni panneau solaire et moins une étincelle. C’est un feu mystérieux et c’est la volonté de Dieu qui s’est réalisée. »

Après l’extinction des flammes, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais d’importants dégâts matériels sont à déplorer, regrette la victime qui lance un appel à l’aide en ces termes :

« J’avais un montant de près de 30 millions fg que je devrais rembourser ces jours-ci. Mes armoires, lits et autres sont tous partis. Heureusement, qu’aucune perte en vie humaine n’est enregistrée, mais du reste, la perte est colossale. Que les bonnes volontés fassent ce qu’elles peuvent faire. »

Comme d’habitude, le service de la protection civile est arrivé une nouvelle fois en retard sur les lieux de l’incendie. C’est grâce aux concours des voisins et de quelques passants que ce feu a pu être maîtrisé sans quoi, il se serait propagé aux autres concessions.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan