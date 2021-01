Incendie à Kindia : les sapeurs pompiers limitent les dégâts, au quartier Sinania

Un incendie d’origine électrique vient de ravager une partie entière d’une maison au quartier Sinania, dans la commune urbaine de Kindia. Le feu s’est déclaré dans la journée de ce jeudi, 21 janvier 2021 en présence de plusieurs citoyens du quartier.

Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais il a fallu l’intervention des sapeurs pompiers pour limiter les dégâts. C’est dans la grande famille Cissoko du quartier Sinania que l’incendie a eu lieu. Selon Bountouraby Camara l’une des victimes, c’est le court-circuit qui est à l’origine de cet incendie.

‘’Nous étions couché dans la maison, le courant est parti à son retour, nous avons attendu un bruit et soudain, c’est le disjoncteur qui a pris le feu. On avait notre grand mère couchée à l’intérieur, on lui a pris pour lui faire sortir de la maison. Personne n’a été blessée mais tout ce qui y étaient sont partis en fumée. La télévision, le congélateur, les habits et l’argent de notre père, nous ne connaissons pas le montant. Les citoyens nous ont aidé mais hélas rien n’est sorti’’, explique-t-elle.

Alertés tardivement par un motard, les sapeurs pompiers ont pu limiter les dégâts. Le commandant Ibrahima Sory Kaba s’insurge contre les citoyens.

‘’C’est un taxi motard qui est parti nous informer qu’il y’a un incendie au quartier Sinania. J’ai immédiatement déployé mes agents et arrivés sur lieux, ils ont pu maîtriser le feu pour empêcher la propagation vers le voisinage. Les deux chambres sont partis mais les chambres qui sont contiguës ont été sauvées. Donc le feu a été maîtrisé mais il faut encore dire aux citoyens d’alerter à temps, car quand vous retardez, les dégâts seront énormes. D’appelez le 18 même si c’est Conakry qui répond, quand ils sont informés, nous seront vite alertés, mais prendre un taxe partir jusqu’au au siège, c’est une perte de temps’’, dit-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

