Kindia: un enfant de 4 ans trouve la mort dans un incendie, à Damakhania 

Un enfant âgé seulement de quatre ans a trouvé la mort hier mardi 25 janvier 2022 dans un incendie survenu dans la sous-préfecture de Damakhania, préfecture de Kindia.

Selon nos informations hors mis ce cas de décès, plusieurs dégâts importants ont été enregistrés.

C’est aux environs de 13 heures que cet incendie mortel s’est déclaré dans la sous-préfecture préfecture de Damakhania située à 7 kilomètres du centre-ville de Kindia.

Interrogé sur les circonstances de cet incident, Alpha Sylla, concessionnaire explique : « c’est un enfant qui nous a été confié par nos voisins car il y avait personne chez eux. Entre temps, le petit s’est blessé à la main et j’ai mis le parfum sur sa blessure en bandant sa main. C’est ainsi qu’il est rentré lui lui-même dans notre chambre se coucher, attendre le retour de ses parents. Donc c’était une surprise pour nous de voir les fumées dans la maison. Et le feu était presque incontrôlable. C’est dans ça le petit garçon Almamy Mansaré, le fils de mon voisin a été intoxiqué par la fumée et mort suite à cet incendie.« .

Pour le moment, on ignore l’origine de cet incident. Et il a fallu l’intervention des sapeurs-pompiers pour limiter les dégâts

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

