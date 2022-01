Incendie à Kindia : un enfant retrouvé mort dans les décombres

C’est la dernière nouvelle de l’incendie survenu dans la journée du lundi 17 janvier 2022 au centre-ville de Kindia auprès de la station Total située dans le quartier Yéolé, dans la commune urbaine de Kindia. Si on croyait seulement avoir enregistré des dégâts matériels importants, un cas de mort a été enregistré mardi après plusieurs recherches. Selon nos informations, c’est l’enfant de l’une des femmes vendeuses d’essence qui a trouvé la mort dans cet incendie.

Dans la soirée du lundi 17 janvier, un feu d’origine inconnue a ravagé au moins trois boutiques et tout leur contenu au quartier Yéolé. Il a fallu le concours des citoyens pour limiter les dégâts. Après l’incendie, l’une des femmes vendeuses d’essence parlait de la disparition de l’un de ses enfants. C’est hier mardi 18 janvier que le corps de cet enfant a été retrouvé dans les décombres. Salifou Soumah, âgé seulement d’un an 4 mois, a laissé sa maman Aissata Cissé auprès de ses bouteilles d’essence pour s’introduire dans la boutique qui a été totalement réduite en cendres. Et, c’est après les recherches que le coprs de cet enfant a été finalement retrouvé. Un coup dur pour sa mère et ses amies vendeuses qui sont accusées d’être à l’origine de ce sinistre. Aux dernières nouvelles, cet enfant calciné a été inhumé par ses parents.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10