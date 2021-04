Incendie à Kindia : une mère sauve de justesse ses deux enfants au quartier Tafory Météo

Une mère de famille a sauvé de justesse ce mercredi, 14 avril 2021 ses deux enfants lors d’un incendie au quartier Tafory Météo, dans la commune urbaine de Kindia. Madame Réné Yaradouno s’est introduite dans un bâtiment en feu pour faire sortir ses deux enfants fraîchement venus de l’école.

Personne n’a été blessée mais des dégâts matériels considérables. C’est un bâtiment composé de trois pièces et un salon qui a pris feu hier mercredi aux environs de 13 heures à Tafory Météo. Interrogée ce jeudi, madame Réné Yaradou qui est parvenue à sauver ses deux enfants explique :

“Hier, mes enfants sont venus de l’école, après je les aient montré le repas au salon. Moi je suis sortie pour faire la cuisine. Il y a mon voisin qui m’interpelle qu’il y a la fumée chez nous. Je suis venue immédiatement et jai trouvé effectivement c’est la fumée. Je suis rentrée, j’ai fais sortir mes enfants. Après je suis partie regarder leur chambre, j’ai trouvé tout a été brûlé”, dit-elle.

Pour le moment, on ignore la cause de cet incendie. La victime parle de quelques dégâts enregistrés : “Pour le moment, j’ai pas une idée sur le nombre des dégâts mais ce que je sais, c’est dans la chambre des enfants, rien n’est sorti. Mais Dieu merci, il n’y a pas eu de perte en vie humaine car j’ai pu sauver les deux enfants. Nous demandons aux personnes de bonne volonté et l’Etat de nous venir en aide parceque mon mari prépare son doctorat. Dès qu’il est venu, il m’a même demandé où se trouve son ordinateur ? Nous l’avons cherché mais nous n’avons pas retrouvé. En plus nous avons beaucoup perdu’’, ajoute madame Réné Yaradouno

Les sapeurs pompiers ont été contactés par les citoyens mais ils n’ont pu intervenir dû à l’enclavement de la localité.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10