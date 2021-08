Incendie à Konindou (Dabola) : le SENAH vole au secours des sinistrés

Suite à l’incendie du jeudi 3 juin 2021 qui a consumé plus de 15 cases avec tous leur contenu à Konindou, dans la préfecture de Dabola, le Service National D’action Humanitaire, conformément à ses prérogatives et pour répondre à l’appel de détresse, a volé au secours des populations sinistrées. Une délégation du SENAH a procédé ce jeudi 05 Août 2021, à la remise de dons, composés d’une importante quantité de sacs de riz, des savons et une enveloppe financière.

Cette action humanitaire, a été hautement saluée par les sinistrés, qui disent être soulagés par cette assistance en denrées alimentaires, et en argent.

Les sinistrés de Konindou lancent un nouvel appel au don, cette fois en matériels agricoles, ce qui pourrait leur permettre de reprendre les activités agricoles dans le village.

