Incendie à la Casse : ‘’les coupables sont ceux qui ont appelé des loubards à la résistance contre l’Etat’’

Suite à l’incendie dans la nuit de mardi à mercredi de dix véhicules à la Casse-Madina, fief du pouvoir, le conseiller de mission à la présidence de la république, Souleymane Kéita, a pointé du doigt ceux qui ont appelé à la résistance contre l’Etat. Jurant que cette chienlit savamment orchestrée par l’opposition ne peut continuer dans le pays.

« Vous savez depuis ces derniers temps, l’opposition a décidé de semer la terreur dans le pays, et cela se passe de commentaire. Les jeunes loubards sont armés, ils sont drogués par des gens très dangereux, et qui s’attaquent à tout. Ça fait que vous avez des gens qui n’hésitent pas à s’attaquer à des prisons, à sortir des prisonniers, à casser des gendarmeries et des commissariats de police pour se procurer des armes“, déplore M. Keita. Ajoutant que ce qui s’est passé à la casse n’est qu’une suite logique du plan “machiavélique” planifié par l’opposition.

“Mais, moi je demande aux autorités de prendre toutes leurs dispositions pour faire en sorte que la sécurité des Guinéens soit assurée. Et il n’y a pas deux coupables à chercher, ceux qui ont appelé des loubards à la résistance contre l’Etat, c’est à eux de s’expliquer. Quand vous appelez des gens à se révolter, à se rebeller contre la république, bien entendu la loi doit s’appliquer dans toute sa rigueur contre ces hors- la loi“, martèle-t-il.

Ça ne peut pas continuer, le pays a besoin de paix et de stabilité. C’est inacceptable qu’une minorité en perte de légitimité et de crédibilité puisse prendre en otage l’avenir de toute une nation. Ça suffit, on ne peut plus continuer à accepter de telle situation dans le pays“.

Elisa Camara

