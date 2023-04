Incendie à la Cité Enco 5 : « on a tout perdu » (une victime)

Cet incendie se serait passé dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 avril à la cité Enco 5, au niveau du lieu communément appelé Château, en allant vers Sonfonia, au bord de la route. Il s’agit de 5 conteneurs, d’un atelier de menuiserie et d’un dépôt de bois de vente, qui auraient été consumés par la fumée.

Selon les témoins, il n’y a pas eu de pertes en vies humaines. Trouvé sur place en train de ramasser le reste des débris, Mamoudou Baldé, l’une des victimes du sinistre parle de ce qu’il a perdu.

« C’est vers 4heures on nous a appelés pour nous dire que nos boutiques ont pris feu. Effectivement, quand on est venu, on a trouvé que nos conteneurs sont partis en fumée. Moi je vendais les appareils électroniques, les accessoires de téléphones, les lunettes, et une autre personne aussi faisait rentrer ses chaussures ici, tout est parti en fumée. Il y avait d’autres conteneurs à côté de moi, dont deux femmes vendeuses de riz, un autre vendeur d’alimentation générale. Au total 5 conteneurs en ont été victimes mais heureusement il n’y a pas eu de pertes en vies humaines. En ce qui concerne les dégâts matériels, je ne peux estimer que mes biens que j’ai perdus. J’avais au moins une valeur de 30millions, je n’ai comptabilisé que les conteneurs, derrière les conteneurs il y’avait un atelier de menuiserie et un dépôt de bois aussi à côté, tout est parti », a-t-il expliqué.

Parlant de la cause de l’incendie, la victime dit qu’elle n’est trop informée mais tout de même, il s’en remet à la volonté divine. « On nous a donné deux versions, certains parlent d’un mégot de cigarette qui serait à l’origine, d’autres parlent de court-circuit. Seules des enquêtes approfondies peuvent déterminer l’origine de l’incendie. Nous on ne peut qu’écouter les uns et les autres et s’en remettre à la volonté de Dieu. »

Selon lui, son petit commerce-là était sa seule source de revenu, il demande donc aux bonnes volontés de leur venir en aide et aux autorités de prendre des dispositions afin d’éviter les cas d’incendies en Guinée.

« Je suis diplômé depuis 2017et comme je n’ai pas trouvé quoi faire, je me suis dis de venir faire le commerce. Et voilà ce commerce est parti en feu. Personnellement, je me sens mal mais je m’en remets à Dieu. On demande aux bonnes volontés de nous venir en aide et au Bon Dieu d’aider la Guinée puisque ces problèmes d’incident ce n’est pas que nous. Seulement je me demande ce qui serait la cause de ces nombreux incendies, est-ce volontaire ou involontaire ? Je crois, quels que soient les causes ou les méfaits, une solution doit être prise par les autorités du pays. Les incendies sont très récurrents, tu te lances dans l’agriculture, les gens font exprès pour brûler ta plantation, tu rentres dans le commerce, voici les inconvénients. En tout cas en Guinée, l’Etat doit prendre ses dispositions », a-t-il lancé.

Christine Finda Kamano

