Incendie à la préfecture de Labé : ‘’ça ne peut pas impacter le vote’’ (président de la CEPI)

Dans la nuit du mercredi au jeudi, 27 février 2020, aux environs de 20 heures, c’est un feu d’origine inconnue qui a ravagé une partie des locaux de la préfecture de Labé. Selon nos informations, la principale victime et la commission électorale préfectorale indépendante (CEPI).

Interrogé, le président de la CEPI, Elhadj Lamine Sangaré a affirmé : « C’est aux environs de 20 heures que j’ai reçu un appel, m’informant que la préfecture a pris. J’ai appelé directement le commandant de l’USSEL qui m’a confirmé la chose et je me suis rendu sur les lieux. Mais jusqu’à ce matin, on est en train de faire le décompte. Mais ce qui reste clair, tout est parti en fumée. Maintenant, qu’est-ce qui est parti en fumée et qu’est-ce qui est resté. On était là avec le matériel informatique, plus quelques documents administratifs et du matériel venu de Conakry », explique Elhadj Lamine Sangaré.

Poursuivant, notre interlocuteur laisse entendre que cet incendie ne peut pas impacter le vote. « Je crois que cet incident ne peut pas impacter le vote puisque nous, nous sommes en double ici. Tout ce qui était dans les ordinateurs viennent de Conakry. D’un moment à l’autre, on peut tout remplacer. Les urnes et les isoloirs cette fois-ci, ce n’est pas nous qui avons reçu. Tout est au camp à 7 km de la ville », conclut-il.

A noter que déjà, une enquête a été ouverte, mais les coupable courent toujours.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83