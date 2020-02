Incendie à Sangoyah pharmacie : Binta a tout perdu

Conakry est-elle devenue la capitale des incendies? Dans les environs de 23h35, un incendie causé selon des victimes par un court-circuit a ravagé la place de Fatoumata Binta Bah, vendeuse de riz et deux conteneurs près du carrefour Sangoyah pharmacie, dans la commune de Matoto.

La victime qui dit avoir trouvé tout ce qu’elle avait en feu, n’a pas pu retenir ses larmes.

« Je suis venue pour ouvrir mais, j’ai trouvé que le feu est en train de se propager ici. Et, j’ai appelé les jeunes au secours mais tout était en feu déjà. Mais, personne n’a accepté de descendre pour voir parce que le feu était plus fort. Les pompiers sont venus nous aider à éteindre mais, tout est parti », dit-elle sur un ton larmoyant.

La victime, mère de trois enfants dit qu’elle ne loge à cet endroit. ‘’On vient juste pour vendre du riz et nous restons jusqu’à 0h avant de rentrer. On vend du riz ici. A 23h quand le courant est venu, j’ai ouvert et trouvé que tout est allumé dedans »

Fatoumata Binta Bah a tendu la main aux personnes de bonne volonté et aux autorités du pays.

« On avait plus de 8 places, des congélateurs et des habits. Nous lançons un appel aux autorités et personnes de bonne volonté pour nous venir en aide ».

