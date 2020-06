Incendie à Siguiri : 87 cases consumées par le feu dans deux villages de Siguirini

Située à une centaine de km de la commune urbaine de Siguiri, deux villages de Siguirini ont été victimes d’un incendie. Aucune perte en vies humaines n’est à déplorer mais des dégâts inestimables ont été enregistrés par les sinistrés.

Ces deux villages sont Sôlabéh et Mankadjan dont des cases ont été ravagées par un incendie dans la soirée du dimanche 14 juin 2020. Le président du district de Mankadjan, Namagan Kéita, joint au téléphone s’est exprimé sur la catastrophe : « Dans la soirée du dimanche, c’est une pluie qui s’est abattue sur la sous-préfecture de Siguirini mais accompagnée par un vent violent qui, d’ailleurs a provoqué cet incendie au village, calcinant 45 cases et leurs contenus. Ça a été une vraie catastrophe, nous sommes dans un village où il n’y a pas de sapeurs-pompiers. Pendant que nous nous efforçons pour éteindre le feu, le vent aussi accompagne ; ce qui a été un vrai obstacle pour maîtriser le feu. Mais nous dirons Dieu merci, car nous n’avons pas enregistré une perte en vies humaines, mais des dégâts inestimables et importants sont enregistrés. Présentement, nous lançons un appel à l’endroit du gouvernement à venir en aide car même nos greniers ont été brûlés ainsi que les habits, le même appel va à l’endroit des personnes de bonne volonté de nous aider », lance-t-il.

Du côté du second village, le même dégât a été causé par le vent à travers un incendie. Là, plus 42 cases en plus des greniers contenant la nourriture annuelle sont partis en fumée.

« Tout ce que nous pourrons dire, c’est demander votre aide, car tout le village Sôlabéh est dépassé, nous sommes appauvris par cet incendie », a laissé entendre le président du district de Sôlabéh.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601