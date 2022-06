Incendie mystérieux à Kankan : « ce sont des diables qui le font » (famille)

Un incendie mystérieux s’est produit ce samedi 18 juin 2022, à Kankan. Pas de pertes en vies humaines mais les dégâts matériels sont énormes.

Le drame est survenu dans la famille Dianéla, au quartier Kabada 1, dans la commune urbaine de Kankan. Les causes de cet incendie sont inédites. Ibrahima Khalil Diane responsable de la famille explique : « crs incendies ont commencé il y a deux mois. Chaque jour, on en enregistre au moins dix fois. Certains nous disent que ce sont des diables qui le font mais pour le moment, on ignore l’origine réelle. En tout cas, ce n’est pas le courant. On est dans une famille islamique et on est persuadé que ce sont des diables qui le font, parce qu’on a parlé avec eux. Donc, on est en train de mener des démarches avec les marabouts pour trouver une solution. Je demande la bénédiction de tout un chacun pour que Dieu protège notre famille ».

Selon Ibrahima Kalil Diané, ces incendies « mystérieux » en série ont causé d’énormes pertes à sa famille.

« Il y a toujours des incendies chez nous, toutes les chambres et leurs contenus ont été réduits en cendres au moins une fois. Donc les pertes sont incalculables », conclut-il.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan