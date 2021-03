Incendie : une maison et son contenu calcinés, à Coyah

Les incendies continuent de faire des victimes au sein des citoyens de Coyah. C’est est le cas de Mohamed de Noumé Cissé, commerçant au marché de Madina et domicilié au quartier Fily2, dans la commune urbaine de Coyah qui vient de perdre des biens dans un incendie.

Cet incendie s’est déclaré à l’apparition du courant dans les environs de 19 heures ce mercredi, 3 mars et tous les biens se trouvant dans cette maison sont partis en fumée.

Sous le choc, Madame Cissé née Kadija Sylla, infirmière d’état précise : « Au moment que le courant est venue, je suis rentrée dans la maison et je parlais au téléphone avec mon mari. A ma sortie et voulant me retourner avec mon enfant dans la maison, juste au niveau de ma fenêtre, j’ai vu la fumée sortir du salon. Et sur le coup, j’ai appelée ma grand-mère pour l’informer de la situation et j’ai crié au secours. Finalement, les voisins sont venus à l’aide et j’ai informée aussi mon mari qui se trouvait à Conakry. Dans cette aide, à chaque fois qu’on mettait l’eau, la flamme s’envenimait et il a fallut que les jeunes du quartier apportent du sable, pour éteindre le feu. Jai perdue tous mes biens y compris ma télé, mon congélateur, tous les meubles et ustensiles de la maison plus mes habits », explique-t-elle.

A noter que ces incendies qui se répètent dans cette localité sont souvent provoqués par mauvaises installations ou à la mauvaise tension du courant.

Kalidou, depuis Coyah