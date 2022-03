Inclusion du handicap: les dirigeants mondiaux invités à mettre fin aux souffrances des adolescentes handicapées

Réunis en marge de la 66 session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York, des acteurs de développement international ont appelé les dirigeants à mettre fin aux discriminations qui arrières les adolescentes handicapées dans la vie. Tenu le 22 mars, l’événement a été co-organisé le PMNCH (l’alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents) et ses partenaires.

Selon des statistiques de l’UNICEF, par rapport à leurs pairs non handicapés, le risque de ne pas fréquenter le second cycle de l’enseignement secondaire est 27 % pour les enfants et adolescents (0-17 ans) handicapés. Le risque de se sentir discriminé est de 41 % et celui de sentir malheureux est de 51 %. Les adolescentes handicapées s’en sortent particulièrement mal. Elles sont confrontées à des inégalités supplémentaires dans l’accès à l’éducation, à des soins de santé abordables et à d’autres services clés, et risquent de plus grandes violations de leur sécurité personnelle, car leurs handicaps sont aggravés par le sexe et l’âge.

Le sexe, le handicap et l’âge sont les principaux facteurs d’inégalité et de discrimination. Mis ensemble, leur impact négatif est aggravé. Les adolescentes handicapées, en particulier, sont alors confrontées à de gros obstacles dans la jouissance de leur santé et de leurs droits. « Les barrières systémiques, associées à l’incapacité à prioriser la collecte de données sur la situation des femmes et des filles handicapées, ont perpétué leur « invisibilité » au sein des sociétés. Elles subissent des formes de discrimination multiples et croisées qui les excluent de divers aspects de la vie, mettent leur santé et leur bien-être en danger et augmentent la probabilité qu’elles subissent des inégalités socio-économiques, tels qu’un taux de pauvreté plus élevé, un niveau d’éducation inférieur et un taux accru du chômage, par rapport à leurs pairs non handicapés », a déploré Helga Fogstad, Directrice exécutive du PMNCH, lors de l’événement parallèle spécial qui s’est tenu le mardi 22 mars 2022 lors de la 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW66).

L’événement s’est tenu en ligne et en présentiel depuis New York, autour du thème « Équité et Inclusion pour les adolescentes partout : approches politiques et de plaidoyer pour promouvoir l’inclusion du handicap ». C’est une initiative conjointement portée par le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni, le ministère de la Santé et du Bien-être familial du gouvernement du Bangladesh, la Mission des États-Unis aux Nations Unies, PMNCH (l’alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents) et le Consortium international sur le handicap et le développement (IDDC).

Dans le communiqué de l’évènement parvenu à Media Guinée, les délégués ont appelé à une plus grande attention, en fournissant davantage de ressources et de soutien technique, pour la réduction de la discrimination structurelle causée par le sexe, l’âge et le handicap. Ils ont exhorté les gouvernements et la société civile à adopter une approche intersectionnelle qui autonomise les femmes et les filles handicapées en les consultant et en les impliquant dans l’élaboration des programmes qui les concernent.

Pas d’atteinte des ODD sans inclusion du handicap

Les participants rappellent que les Objectifs de Développement Durable (ODD) comprennent sept cibles qui font explicitement référence aux personnes handicapées. Ils insistent sur le fait que l’Agenda 2030 repose sur le principe de ne laisser personne de côté, ce qui signifie qu’aucun des ODD ne peut être véritablement atteint si les personnes handicapées ne sont pas incluses. Ils expliquent que le renforcement des systèmes de santé et la promotion de l’inclusion du handicap dans le secteur de la santé sont des conditions préalables essentielles à la fois pour mieux reconstruire après la pandémie du COVID-19 et pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU).

« L’inclusion du handicap est la responsabilité de tous, pas seulement celle de quelques agences spécialisées. Tous les acteurs du secteur du développement doivent faire leur part pour garantir le respect des droits de toutes les personnes handicapées, et en particulier des adolescentes handicapées », a déclaré Andrea Pregel, coprésidente, groupe de santé inclusive du Consortium international sur le handicap et le développement (IDDC).

Elle soutient que « si nous voulons vraiment atteindre la couverture sanitaire universelle et d’autres cibles des ODD, nous avons besoin de plus d’investissements ; nous avons besoin d’une meilleure collaboration entre les agences traditionnelles, les organisations de personnes handicapées et les partenaires de développement ayant une expertise technique en matière d’inclusion des personnes handicapées ; et nous avons besoin de plus de preuves de qualité sur ce qui fonctionne pour rendre les programmes et les politiques plus inclusifs. »

Selon le communiqué de presse, les délégués ont encouragé les États à donner la priorité à la collecte et à la diffusion de données et d’informations relatives au handicap ainsi que des données et informations désagrégées afin de favoriser une programmation et une redevabilité fondées sur des données probantes.

Ils ont surtout les femmes et les adolescentes handicapées à s’autonomiser et à s’engager de manière significative dans l’élaboration de toutes les politiques, programmes et processus juridiques qui affectent leur santé, leur bien-être et leur statut. C’est d’ailleurs, rappelle le communiqué de presse, l’un des principes centraux de l’Appel à l’action des adolescents du PMNCH.