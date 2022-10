Inclusion financière : la 1ère agence de Ymo inaugurée à Conakry

Après le lancement de l’application hier, la solution ymo a procédé ce jeudi 27 octobre, à l’inauguration de sa toute première agence du pays. Elle située au Sonoco Trade Center, à Almamya, non loin du marché niger, dans la commune de Kaloum.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du fondateur, président général, du président du conseil d’administration, des investisseurs de ymo, du directeur général de Orabank, du PDG du Groupe Sonoco et de plusieurs autres invités.

Abdoulaye Barry, fondateur et PDG de ymo

Située au cœur de la presqu’île de Kaloum, l’agence ymo est composée selon Abdoulaye Barry, fondateur, président directeur général de ymo, d’une grande salle d’accueil, d’un back office où s’effectuera le monitoring de toutes les transactions et du bureau du directeur pays de ymo.

Pour Mevi Carlos, le directeur général de Orabank Guinée, le partenariat noué entre ymo et le secteur bancaire facilitera les transactions financières entre la diaspora européenne et les populations qui vivent en Guinée.

Mevi Carlos, DG de Orabank Guinée



« Le partenariat du secteur bancaire avec Ymoney contribue à asseoir l’inclusion financière en Guinée par la facilitation des transactions financières entre des opérateurs économiques vivant sur le territoire européen et aux populations vivants sur le sol guinéen », a déclaré Mevi Carlos avant de féliciter les responsables et partenaires de ymo et toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite du projet.

Créée en 2019, ymo est une solution qui vise non seulement à faciliter les démarches de transferts d’argent de l’Europe vers la Guinée mais aussi, de la capitale Conakry vers toutes les villes de l’intérieur du pays. Les dépôts et retraits se font à zéro (0) franc guinéen. Les transferts ne dépassent jamais 1% du montant transféré.

Disponible dans 27 pays d’Europe, la solution ymo dispose pour l’heure, environ 700 points de vente en Guinée. Selon Abdoulaye Barry, le fondateur et président directeur général de ymo, la solution ymo sera disponible très bientôt dans les pays francophones de la sous-région ouest-africaine et très prochainement aux États-Unis d’Amérique.

Sadjo Bah