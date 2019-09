Inde: une femme de 73 ans donne naissance à des jumelles, une première mondiale

Elle serait la plus vieille femme au monde à avoir accouché. Cette agricultrice indienne n’a jamais réussi à avoir un enfant avec son mari, aujourd’hui âgé de 80 ans. Les jumelles ont été conçues par fécondation in vitro.

Erramatti Mangayamma, agricultrice indienne de 73 ans, a donné naissance à deux filles ce jeudi. Elle serait ainsi la plus vieille femme au monde à avoir accouché, raconte CNN.

Mariés depuis 1962, elle et son mari, âgé de 80 ans, n’ont jamais réussi à avoir un enfant. C’est en 2018 qu’ils décident de se rendre dans une clinique spécialisée dans la fécondation in vitro. Après quelques tests concluants, le directeur de la clinique, Sanakayyala Umashankar, a accepté de démarrer les traitements.

Etant donné l’âge de la mère, l’accouchement s’est fait par césarienne et elle restera sous surveillance médicale pendant 21 jours.

A 73-year-old woman in the southern Indian state of Andhra Pradesh has given birth to twin girls.

Doctors delivered the twins, who were born following IVF treatment, on Thursday.

"The mother and the babies are doing well," Dr Uma Sankar, the woman's doctor, told BBC Telugu. pic.twitter.com/M6MAlOmONt

