Boké : la devanture de la Bicigui transformée en une gare routière

La devanture de la banque industrielle et commerce international de Guinée (BICIGUI) semble être une gare routière à cause de nombreux véhicules qui y stationnent et prennent des passagers en partance pour la sous-préfecture de Kamsar à quelques 50km du chef-lieu de la préfecture de Boké.

Chaque soirée que Dieu fait, les conducteurs de taxis clandestins (voitures personnelles) et le syndicat souvent à leurs trousses, y offrent un spectacle.

Pis ! Tout ce scénario se déroule sous les regards silencieux de la garde et des responsables de la banque.

Alors que la plupart des clients ne viennent que dans la soirée pour des opérations bancaires.

Imaginez le reste…

Mamadouba Camara, Boké