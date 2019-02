Exploitation de plages : lettre circulaire de l’Office national du tourisme (ONT)

A Mesdames, Messieurs les Exploitants des Plages

– Conakry –

Mesdames, Messieurs,

Il m’est revenu de constater avec regret que nombreux sont les Exploitants de plages qui mènent leurs activités en ignorant totalement les lois et règlements régissant celles-ci. C’est notamment l’acte autorisant l’occupation de la plage, la possession préalable d’une autorisation (Permis Technique d’Exploitation) et le paiement des taxes de Plage et de Promotion Touristique, etc.

Cet état de fait compromet gravement l’exécution de la mission de Promotion et de Développement du Tourisme guinéen assignée à l’Office National du Tourisme par le Gouvernement.

En vue donc de régulariser cette situation des plages, je vous invite à vous présenter sans délais à l’Office National du Tourisme où les Services techniques compétents vous indiqueront les différentes formalités à accomplir à cet effet.

J’attache du prix à l’exécution diligente des instructions contenues dans la présente lettre circulaire.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma franche collaboration.

Laye Junior CONDE