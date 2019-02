Kindia : 10 cases et leurs contenus partis en fumée, à Rambaly

Un incendie vient de ravager 10 cases et leurs contenus dans le village de Rambaly, dans le district de Bokaria, commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, Il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais les dégâts matériels sont importants.

Selon un témoin que nous avons pu joindre, c’est aux environs de 13 heures qu’un incendie en provenance de la brousse s’en est pris aux cases dans ledit village où 10 cases et leurs contenus ont été réduits en centres.

« C’est vers 13 heures qu’un feu dont on ignore l’origine a pris notre cimetière et au moment où on cherchait à éteindre de ce côté, le feu a pris aussi les cases. Sous un soleil ardent, on n’a pas pu maîtriser le feu et 10 cases ont été brûlées dans lesquelles se trouvaient des habits, des riz, l’argent et d’autres biens précieux. Donc, nous demandons aux autorités de nous venir en aide car, tous nos biens sont partis en fumée », a lancé Alhassane Camara.

Au moment où nous mettions en ligne cette dépêche, le feu était totalement maîtrisé, selon nos informations

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

*Images d’archives